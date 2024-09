Leggi anche Come illuminare il terrazzo e farlo sembrare più grande

Colori chiari e niente contrasti

Opta per colori come il bianco, il crema, il grigio chiaro o i toni pastello: riflettono la luce e fanno sembrare lo spazio più aperto e arioso. Evita forti contrasti di colore. Una combinazione di colori armoniosa fa sembrare lo spazio più fluido e quindi più grande. Oppure opta per uno schema monocolore: dipingere sia le pareti che i mobili dello stesso colore può creare una fusione senza soluzione di continuità, minimizzando le interruzioni visive e rendendo la cucina più armoniosa.

Illuminazione, specchi e vetro

Utilizza sia la luce naturale che quella artificiale. Rimuovi tutto ciò che blocca la luce del sole (per esempio, evita di posizionare armadi alti vicino alle finestre per far entrare quanta più luce naturale possibile) e scegli tende chiare e trasparenti. Posiziona specchi sulla parete, vetro sugli armadietti e piastrelle lucide a muro: riflettono la luce in tutta la stanza e creano l’illusione di più spazio.

Sfrutta lo spazio

Sfrutta al massimo lo spazio disponibile. In alcuni casi sostituisci i pensili superiori con le mensole a muro aperte può far sembrare la cucina meno angusta. Inoltre, opta per ganci e binari che aiutano a mantenere libera il piano di lavoro. Acquista mobili alti fino al soffitto così da avere a disposizione più spazio di archiviazione e, al contempo, attirare lo sguardo verso l’alto, facendo sembrare il soffitto più alto. Mantieni la cucina ordinata ed evita decorazioni inutili. Meno è spesso di più, soprattutto in spazi piccoli.