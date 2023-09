Come pulire il serbatoio della scopa elettrica

N on solo il filtro e la spazzola. Un'accurata manutenzione della scopa elettrica passa anche per una corretta pulizia del serbatoio. Ecco come igienizzarlo nel modo corretto.

Procedimento

Per prima cosa staccate la scopa elettrica dall’alimentazione, poi rimuovete il serbatoio e svuotatelo (si sarà accumulata non poca polvere). Se il manuale di istruzione indica che è possibile procedere con il lavaggio senza danneggiare le varie componenti elettriche della scopa, sciacquate il serbatoio con abbondante acqua corrente. Ponetelo successivamente in una soluzione di acqua e aceto bianco per eliminare i cattivi odori e igienizzare al meglio. Aspettate che si asciughi e poi rimontate la vostra scopa elettrica.