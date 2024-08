Leggi anche Come pulire gli utensili in cucina in legno

Pulizia quotidiana

Risciacqua la tua borraccia con acqua calda dopo ogni utilizzo. Riempila con acqua calda e qualche goccia di detersivo per piatti. Usa una spazzola per bottiglie per strofinare l’interno. Risciacqua accuratamente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di sapone. Lascia asciugare completamente all’aria la borraccia prima di rimettere il tappo.

Pulizia settimanale

Aggiungi un cucchiaino di bicarbonato di sodio nella borraccia, riempila con acqua calda e lascia agire per 15 minuti. Poi risciacqua con cura. Per odori persistenti, riempi la borraccia con una miscela di parti uguali di aceto e acqua. Lasciala riposare durante la notte, poi risciacqua accuratamente.

Immergi il tappo e la cannuccia in una miscela di aceto e acqua per alcune ore. Usa una piccola spazzola o un pulisci-cannucce per strofinare le aree difficili da raggiungere. Risciacqua con acqua calda e lascia asciugare completamente all’aria.

Se la tua borraccia è lavabile in lavastoviglie, puoi anche metterla nel ripiano superiore della lavastoviglie per una pulizia accurata.