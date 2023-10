Come pulire le persiane in ferro

L e persiane in ferro della vostra casa o del vostro box auto sono molto sporche e non sapete come pulirle? Ecco come igienizzarle al meglio.

Ferro zincato

Se le vostre persiane sono in ferro zincato dovete considerare che, soprattutto nelle zone di mare, si possono ossidare più facilmente rispetto a quelle in ferro normale. Per pulirle usate una pasta abrasiva (composta da bicarbonato di sodio e limone) a grana sottile per togliere tutta la salsedine, lasciatela agire per qualche minuto e poi lucidate tutta la superficie con un panno in cuoio o di pelle di daino. Dopo aver rimosso tutta la pasta, risciacquate con acqua fredda, fate asciugare bene e poi finite passando della cera d’api per lucidare le persiane.

Ferro normale

Se le vostre persiane sono in ferro normale, dopo aver rimosso con attenzione tutta la polvere con uno spolverino, versate dentro un secchio acqua tiepida e un detergente sgrassante, come quello per i pavimenti. Con una spazzola a setole morbide, pulite bene ogni spazio delle persiane, sciacquate con acqua fredda e asciugate accuratamente con un panno di pelle di daino o in microfibra specifico. Potete poi passare un prodoto specifico per il ferro per lucidare le vostre persiane.