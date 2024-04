Come togliere l’odore delle uova dalle stoviglie

H ai cucinato le tue amatissime uova strapazzate ma dopo non sei riuscita a eliminare l'odore dalle stoviglie? Ecco alcuni metodi per far tornare profumatissimi piatti e padelle.

Lavaggio

Se procedi con il lavaggio a mano, sciacqua i piatti con l’acqua fredda. Poi immergili in una miscela di acqua fredda e aceto. Strofina i piatti con una spugna abrasiva. Risciacqua e asciuga. Se usi la lavastoviglie, assicurati di rimuovere il maggior quantitativo possibile di residui di uova prima di caricare i piatti nell’elettrodomestico. Fatto questo, accendi subito la lavastoviglie per evitare che piccoli pezzi di uova si induriscano durante l’attesa e procedi al consueto lavaggio.

Se l’odore persiste

Se l’odore di uova persiste anche dopo il lavaggio, ecco alcune soluzioni aggiuntive. Versa una generosa quantità di aceto nella padella o sulla superficie del piatto e lascialo agire durante la notte. Il giorno successivo, aggiungi del detersivo per piatti e pulisci come al solito. In alternativa, mescola bicarbonato di sodio con acqua e strofina la soluzione sui piatti o sulle superfici interessate. Lascia agire per alcuni minuti e poi risciacqua con acqua e sapone. O ancora, spremi alcune gocce di succo di limone sui piatti o sulle superfici. Aggiungi acqua calda e lava accuratamente con sapone.