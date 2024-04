L’oroscopo di venerdì 26 aprile

O roscopo di venerdì 26 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Siete in vena di giocare con certe passioni, di prendere in giro la vita e le sue realtà. Affrontate il momento con coraggio e ironia, facendo un piccolo capolavoro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcuno, facendo qualcosa, vi aiuterà a smontare certi dubbi, a rinunciare a quei sospetti che pesano e che non vi aiutano a pensare in positivo. Meglio così.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Siate generosi e sempre connessi agli altri, fatelo per aiutare qualcuno a non dubitare, per rassicurare chi oggi ha tanta voglia di coccole e di abbracci.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Per questa volta sembrate poter concedervi il lusso dei pensieri importanti, di quelle riflessioni che solitamente vi appesantiscono gli umori. Tempo di risposte.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Decisamente un momento fatto di coraggio, della voglia e possibilità di fare quelle domande che, solitamente, non avete il coraggio di affrontare. Chissà cosa scoprirete.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Emozioni un po’ scomode vi convinceranno a vivere e affrontare ogni cosa fino in fondo, senza sconti, senza mai prendere scorciatoie. Difficile ma utilissimo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Per poter vivere qualcosa di bello e di emozionante serve coraggio, serve uno spiccato spirito d’avventura. Qualcosa che sembrate avere, dunque buon divertimento.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Adorate le sfide, vi piace cimentarvi in piccole competizioni con la fortuna e con il destino. Così avrete voglia di guardare in faccia a certe realtà, senza mai mentire a nessuno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Questa Luna così vicina vi spinge a vivere veramente, e da vicino, ogni cosa. Per questo vi muoverete sempre in modo intenso, spinti dalla migliore curiosità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Anche se forse non lo fa vedere, qualcuno sta facendo i conti con certi sospetti che non lo lasciano del tutto tranquillo. Voi agite e fate nella massima chiarezza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Solo la potenza delle emozioni libere e audaci oggi potrà allontanarvi da quei pensieri che pesano, da quelle idee che ci fanno sentire meno forti dinnanzi a tutto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Una luna piuttosto ingombrante sembra farvi fare i conti con piccole verità nascoste. Un esercizio che vi farà benissimo, che vi aiuterà a percepirvi più liberi e leggeri.