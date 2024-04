L’oroscopo di giovedì 25 aprile

O roscopo di giovedì 25 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Vi piacerà vivere questo momento tranquillo, fatto apposta per convincervi che non vi è nulla di cui preoccuparsi. Succede grazie a stelle che vi coccolano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Le emozioni potrebbero mettere in discussione la vostra attitudine alla crescita e al cambiamento. Forse perché avrete paura di cambiare, di osare troppo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio riparte e, con lui, anche la vostra energia, la vostra capacità di esprimere forza e convinzione. Decisamente più facile sorridere e sentirsi a posto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Questa Luna vi connette a mille cose, rendendo divertente e stimolante il momento. Fidatevi di voi stessi, del vostro modo di essere e di comportarvi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Si sciolgono certi blocchi e paure, così diventa molto più facile agire, fare cose, prendere decisioni che vi facciano reagire. Ora potete permettervi ogni cosa.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Percepite un miglioramento della vostra energia più intima, più vera, e questo vi basta per muovervi meglio rispetto a persone e realtà. Non abbiate paura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Migliorano moltissimo i dialoghi, così come la vostra capacità di esprimere e di spiegare qualcosa. Dunque potete essere meno precisi o puntuali con le parole.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Facile ascoltare questo cielo che vi rende sognatori, capaci di grande fantasia, sempre mossi da emozioni che sanno come inventarvi qualcosa di bello.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Finalmente qualcuno vi dimostrerà di aver capito, di aver fatto una buona chiarezza tra le idee e le intuizioni. Così che siano più facili relazioni e convivenze.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Momento ideale per fare grande chiarezza in voi stessi, per decidere che cosa vi piace e cosa vi interessa, usando pensieri e idee che funzionano, che sanno quello che dicono.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Potete ricominciare a dire, a raccontare, perché ora Mercurio vi aiuta a non sbagliare mai con niente e nessuno. Iniziate a pensare ciò che vorreste condividere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno si deciderà a darvi una mano, a sostenervi se e quando sceglierete di fare, di impegnarvi. Una promessa importante che vi fa sentire forti.