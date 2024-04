Come scegliere un set di mobili da giardino

S cegliere un set di mobili da giardino può migliorare significativamente il tuo spazio esterno e creare un’area confortevole e accogliente. Ecco alcuni consigli per selezionare gli elementi d'arredo perfetti.

Valutazioni preliminari

Per prima cosa pensa a come intendi utilizzare lo spazio esterno. Vuoi riunire un gruppo di amici e hai bisogno di un set da pranzo con tavolo allungabile e sedie? Preferisci un’area lounge accogliente con un grande divano e un tavolino per drink e spuntini informali? O ancora, desideri semplicemente prendere il sole su una chaise longue? Fai una lista dei tuoi desideri prima di qualsiasi acquisto.

Materiali

Quando acquisti un set di mobili da giardino è opportuno scegliere elementi d’arredo realizzati con materiali che resistano alle condizioni esterne. Le opzioni comuni includono: legno (classico e naturale, ma richiede manutenzione); metallo (durevole e stiloso, ma potrebbe surriscaldarsi alla luce diretta del sole); midollino/rattan (leggero e resistente alle intemperie); plastica/resina (economico e a bassa manutenzione); alluminio (leggero e resistente alla ruggine); teak (legno di alta qualità, resistente a decadimento e insetti); pietra/betoncino (robusto e duraturo). Anche per quanto riguarda la scelta dei cuscini da corredare al set di mobili, opta per tessuti resistenti ai raggi UV e ad asciugatura rapida.

Comfort e qualità

Investi in prodotti di qualità, dureranno più a lungo. Scegli lo stile che preferisci (moderno, minimalista, tradizionale, eclettico) e combina i pezzi. Siediti sulle sedie e sui divani, senti la texture e verifica la robustezza e la comodità prima di acquistare qualsiasi prodotto. Non dimenticarti dei cuscini per garantire un maggiore comfort a te e ai tuoi ospiti. Per sfruttare lo spazio esterno anche nelle giornate molto soleggiate, acquista un bell’ombrellone. Valuta poi l’aggiunta di accessori come tappeti da esterno, lanterne e vasi per abbellire l’ambiente.