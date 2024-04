L’oroscopo di domenica 28 aprile

O roscopo di domenica 28 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non è il momento migliore per ricorrere all’uso di una certa forza, per avventurarsi in inutili gare di potenza. Date retta alle buone maniere, alla gentilezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Con il passare delle ore, sentirete crescere le buone emozioni, le energie interiori che vi metteranno a vostro agio con tutto e con tutti. Basta aspettare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Avrete bisogno di qualcosa che vada lentamente, di capire quello che state facendo, stando lontanissimi da chi o da cosa corre e si sbaglia. La calma migliore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Lentamente saprete mettere da parte impulsi o reazioni eccessive per votarvi ad un modo di vivere calmo, serio e anche preciso. Fate profondi respiri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sembrate essere capaci di pensare alle cose da fare senza alcuna ansia, senza vivere o percepire il tutto come un peso. Per oggi vi sentite a posto.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Perché non provate a sfidarvi facendo qualcosa di diverso, immaginando di rompere piccole abitudini e di imboccare strade diverse? Provateci, vi piacerà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Forse un momento di tensione con una persona vi convincerà ad essere molto più riflessivi e ponderati rispetto alle questioni attuali. Qualcosa vi aiuta a rallentare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Davvero riuscite a parlare in modo chiarissimo, tanto da soddisfare le persone che vi ascoltano, che vi osservano. Mettendo da parte una certa prudenza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Il volume delle emozioni andrà, via via, calando, facendosi meno ingombrante. Tanto da convincervi a smettere di essere tosti e decisi con qualcuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Una persona sembra avvicinarsi a voi condividendo il vostro stesso amore per le cose che funzionano, che hanno un senso e una missione. E la cosa vi piace.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Forte il richiamo per l’avventura, per una libertà che si conquista un po’ alla volta e a cui è difficile rinunciare. Poi, con il passare delle ore, vi farete più sereni, più pacati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Un momento di tensione sarà vissuto come un modo per capire cosa sia giusto fare, per correggere il vostro stile e divenire più accoglienti e adatti a certe situazioni.