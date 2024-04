L’oroscopo di sabato 27 aprile

O roscopo di sabato 27 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Dalle vostre parti si respira una nuova voglia di capire, di mettere a fuoco realtà e possibilità, di non rimandare oltre la comprensione delle cose. Che bello!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcuno ha voglia di agire e di fare liberamente, senza imporsi certi limiti, senza rinunciare a niente. E, in fondo, anche voi sentite il bisogno di inventare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sarà inaspettatamente facile andare d’accordo con chi amate, sarà semplice trovare l’intesa con le persone vicine. Grazie soprattutto a voi e alle vostre intenzioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarà un momento fatto apposta per capire, per domandare conferme e risposte precise ai dubbi che vi tengono lontani da qualcuno. La dolcezza può attendere.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Troppa la voglia e il bisogno di vivere qualcosa di divertente per poter anche condividere, per rendere conto a qualcuno di ciò che state facendo. Liberate la passione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una Luna complicata oggi vi aiuterà a capire di essere nel giusto, che non vi serve rispettare troppe regole per ottenere quello che desiderate. Siate liberi quanto basta.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sapete di poter dire cose che abbiano un senso, che non sbaglino il messaggio. Così non vi lascerete rallentare o condizionare da nessuno, liberando le parole.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Forte l’impulso nel fare ciò che volete, di non dover spiegare o cambiare i vostri programmi. Tutto merito, o colpa, di una Luna che vi spinge verso la libertà.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siete sempre mossi da una Luna vicina, da quella forza emotiva che vi avvicina al cuore di chi amate, che vi fa sentire liberissimi di esprimere i sentimenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Preparatevi a qualcuno che sembra essere davvero poco conciliante, non sempre disposto a venirvi incontro, ad accettare compromessi o intese con voi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Per poter essere protagonisti di un sogno, oggi dovrete rinunciare a certi vostri modi di essere troppo logici o puntuali. Metteteci una giusta fantasia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Dovrete provare a rinunciare a certi impegni o abitudini per poter inseguire la Luna con le sue proposte di bellezza e di libertà. Fatelo per sentirvi bene, per sorridere.