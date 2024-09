Leggi anche Come illuminare il terrazzo e farlo sembrare più grande

Illuminazione e luce naturale

Installa strisce LED o luci a disco sotto i pensili per illuminare i piani di lavoro. Sostituisci le lampadine attuali con lampadine a wattaggio più alto o LED che emettono una luce più brillante e bianca. Converti le luci incassate in lampade a sospensione per portare la luce più vicino al ripiano della cucina. Mantieni le finestre pulite e non ostruite per far entrare quanta più luce naturale possibile. Se vuoi preservare la tua privacy, usa tende trasparenti o di colore chiaro.

Accessori, colori e decorazioni

Appendi uno specchio per riflettere la luce e creare l’illusione di ingrandire lo spazio. Usa ante di vetro per i mobili o un paraschizzi in piastrelle di vetro per riflettere la luce e aggiungere un tocco moderno. Dipingi le pareti e i mobili con colori chiari come il bianco o tonalità pastello per far sembrare lo spazio più ampio e luminoso. Incorpora accessori vivaci, come vasi colorati, tende o opere d’arte, per aggiungere interesse visivo e luminosità. E ancora, opta per elettrodomestici in acciaio inossidabile o paraschizzi metallici per riflettere la luce.