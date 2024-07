Per sigillare le fessure del marmo si utilizza il silicone. Ma come fare quando rimangono delle tracce visibili, oppure si vuole sostituirlo? Il rischio è che, nel tentativo di rimuoverlo, si danneggi il marmo. Tuttavia, esistono varie soluzioni per riuscirci senza fare danni. Basta avere pazienza, agire con calma, dotarsi di un raschietto di plastica o una spazzola non metallica, e dei giusti detergenti. Tuttavia, se il marmo è troppo delicato, e non ti senti sicura a procedere da sola, meglio affidarti a un professionista.

Utilizzare l’acetone

L’acetone è una sostanza che può rimuovere il silicone dal marmo in modo sicuro. Per utilizzarlo, è necessario proteggere la pelle con dei guanti, quindi bagnare un panno morbido e strofinarlo con delicatezza sul silicone da rimuovere. Quando sarà ammorbidito, si può procedere con un raschietto di plastica, o comunque non metallico, per eliminare questa sostanza senza provocare graffi.

Rimuovere il silicone dal marmo con un detergente alcalino

Un’alternativa all’acetone può essere un detergente alcalino diluito in acqua, secondo le istruzioni riportate sulla confezione. In questo caso, basterà immergere un panno morbido nel liquido, strizzarlo in modo che sia bagnato ma non gocciolante e poggiarlo sul silicone da rimuovere. Attendere un pochino, finché la sostanza non si sia ammorbidita e, quindi, procedere alla rimozione con un raschietto di plastica o una spatola non metallica.

Utilizzare l’olio di limone

Un terzo metodo per rimuovere il silicone dal marmo è utilizzare olio di limone. Bisogna applicarne una piccola quantità sulla zona da pulire, lasciarlo agire circa 15-20 minuti, finché il silicone non si ammorbidisce e poi utilizzare un raschietto di plastica