Come scegliere casa in base all’esposizione solare

S e dovete comprare casa a breve, un aspetto che non potete assolutamente trascurare è l'esposizione solare dell'immobile. Si tratta di una priorità, in grado di condizionare la qualità della vita all'interno dell'abitazione. Vediamo insieme tutti i tipi di esposizione e come sarebbe meglio distribuire gli ambienti in base a questa.

Esposizione a Nord

L’esposizione a Nord è meno luminosa, più fredda in inverno e fresca in estate. Non è un problema però se alcune stanze della casa sono esposte a Nord. Pensiamo ad esempio al ripostiglio o alla zona lavanderia o al garage, che non necessitano di luce e calore costante. Anche le camere da letto possono essere orientate a Nord/Nord-Est: risulteranno più fresche in estate e luminose all’inizio della mattinata, al vostro risveglio.

Esposizione a Sud

L’esposizione a Sud, tra tutte, è quella che garantisce maggiore luminosità e calore all’abitazione, ideale per combattere il freddo invernale. Gli ambienti che dovrebbero essere esposti preferibilmente a Sud/Sud Ovest sono quelli che abitiamo durante le ore del giorno e che necessitano di una maggiore luminosità e buona temperatura anche in inverno.

Esposizione a Ovest

L’esposizione a Ovest permette di godere della luce del sole dal primo pomeriggio fino al tramonto. È una buonissima posizione per il soggiorno, ancora di più se questo affaccia su un terrazzo o un giardino. Nella stagione fredda l’esposizione a Ovest permette di beneficiare della luce del sole, mentre in quella estiva è necessario proteggersi dai raggi installando tende, gazebi o pergole.

Esposizione a Est

A Est e a Sud-Est la luce abbonda al mattino e si mitiga nel pomeriggio. È ideale quindi che stanze come l’ufficio e la camera da letto siano esposte in questa direzione.