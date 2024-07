Leggi anche Come scegliere la vaporiera migliore

Fattori da considerare

Innanzitutto bisogna distinguere tra i diversi tipi di macchine per il gelato disponibili sul mercato: macchine con ciotola da congelare (richiedono di congelare la ciotola prima di fare il gelato); macchine tipo frullatore (funzionano come un frullatore); macchina con compressore (hanno un congelatore incorporato e non richiedono pre-congelamento).

Per orientarsi nella scelta della macchina bisogna anche considerare quanto gelato si prevede di fare alla volta. Se hai una famiglia numerosa o ti piace invitare spesso ospiti a cena, potresti volere una macchina con una capacità maggiore.

Valuta poi lo spazio in cui intendi posizionare la macchina. Se hai poco spazio sul bancone della cucina, sarà meglio scegliere un modello compatto e facile da riporre.

Inevitabilmente, nella scelta della macchina incide anche il budget. Esistono modelli economici e altri di fascia alta. Scegli una macchina che si adatta alle tue disponibilità economiche.

Un consiglio generale è cercare una macchina che sia facile da usare e pulire. Alcuni modelli hanno tante piccole parti a comporli che possono essere difficili da pulire. E, ancora, scegli una macchina con almeno un anno di garanzia.