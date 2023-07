Come togliere il grasso dal barbecue?

A mate organizzare grigliate all'aria aperta in compagnia di amici ma l'idea di dover pulire il barbecue e di non sapere come togliere il grasso accumulato vi scoraggia? Niente paura!

Ecco qui una guida per conoscere il procedimento per una accurata igiene del vostro barbecue. Dopo sarà come nuovo e pronto per il prossimo utilizzo.

Partiamo da un presupposto. Esistono diversi metodi per pulire il barbecue: c’è chi preferisce la pulizia a caldo e chi quella a freddo.

Pulizia a caldo

Nel primo caso, prendete una cipolla o mezzo limone, facendo molta attenzione a non scottarvi. Con l’aiuto di un forchettone strofinate il prodotto su tutta la griglia eliminando le incrostazioni. Potete anche utilizzare una spazzola in metallo per andare a eliminare il grasso prodotto dagli alimenti sulla griglia ancora calda.

Pulizia a freddo

Chi opta, invece, per la pulizia a freddo deve rimuovere tutta la cenere e la carbonella accumulate dalla vaschetta per passare poi ad eliminare il grasso con la spazzola in metallo se la piastra è in ghisa. Se non è in ghisa. potete creare una palla con la carta stagnola da sfregare con vigore sulle incrostazioni. Utilizzando un raschietto poi potete rimuovere gli eccessi di grasso che si accumulano sulle pareti interne. A questo punto procedete al lavaggio della griglia: l’esterno del barbecue potete pulirlo con una spugna non abrasiva e una soluzione di acqua e aceto. Asciugate poi con un panno morbido che non graffia.