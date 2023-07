Come togliere la gomma da masticare dai tessuti

Q uante volte capita di accorgersi che, in un momento di distrazione, la gomma da masticare si sia appiccicata ai tessuti? Niente paura! È possibile rimuoverla efficacemente senza creare danni. Ecco come.

Non intervenite subito!

Prima regola fondamentale: non intervenite subito. La gomma da masticare fresca, infatti, tende a spalmarsi sul capo rendendo ancora più difficile la rimozione. Attendete che si sia seccata prima di rimuoverla.

Freezer

Per rimuovere efficacemente la gomma potete utilizzare due tecniche diverse. Partiamo dalla prima: ponete il tessuto direttamente nel freezer e, dopo qualche ora, procedete alla rimozione. Strofinate sul tessuto un cubetto di ghiaccio, protetto da una busta di plastica. Poi usate un coltello per rimuovere i resti.

Ferro da stiro

In alternativa, prendete il ferro da stiro, accendetelo e quando è caldo ponetelo direttamente sul vestito, avendo cura di non far toccare la gomma con il ferro. Potete utilizzare un cartone da poggiare sopra il capo e procedere alla stiratura. La gomma rimarrà attaccata al cartone stesso. Anche in questo caso, qualora ci siano dei resti, rimuoveteli con un coltello.

Aceto

Un altro metodo per risolvere il problema consiste nello scaldare un po’ di aceto, anche nel microonde, e poi con una piccola spazzola, passarlo sul capo con la gomma appiccicata. Dopo pochi minuti, l’avrete rimossa.