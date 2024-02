Cucina con penisola: 5 errori da evitare

L a cucina con penisola è un elemento di design sempre più apprezzato per la sua versatilità e funzionalità. Tuttavia, per ottenere il massimo da questa soluzione, è importante evitare alcuni errori comuni. Ecco alcune regole da seguire e gli errori da evitare quando si progetta una cucina con penisola.

Dimensioni

Evita di esagerare con le dimensioni della penisola. Una penisola troppo grande rispetto allo spazio circostante può apparire sproporzionata e risultare scomoda da utilizzare. Assicurati che le dimensioni siano proporzionate al resto della composizione e che permettano di aprire agevolmente le ante e di cucinare comodamente a due persone.

Illuminazione

Non trascurare l’illuminazione della penisola. Scegli sospensioni, faretti o strisce LED per garantire una buona visibilità durante la preparazione dei pasti e per creare un’atmosfera accogliente.

Sgabelli

Gli sgabelli sono un elemento centrale nella cucina con penisola. Scegli sgabelli comodi e in linea con lo stile della cucina. Posizionali in modo strategico per creare un angolo conviviale e funzionale.

Originalità

Rendi la tua penisola originale. Scegli materiali e stili diversi per creare un punto focale interessante. Puoi optare per una superficie diversa dal resto della cucina o aggiungere dettagli decorativi che la rendano unica.

Stile

Assicurati che la penisola abbia lo stesso stile o colore del resto della cucina. Evita di creare contrasti troppo evidenti e cerca di mantenere un’armonia visiva nell’ambiente.