Panca da ingresso: come scegliere quella giusta

L 'ingresso di casa rappresenta il biglietto da visita di ogni appartamento. Nell'arredamento di questo ambiente bisogna coniugare funzionalità e stile. Un elemento che certamente non può mancare è una panca. Ecco quali criteri considerare per scegliere quella giusta.

Se avete poco spazio

Il primo criterio da considerare per la scelta è senza dubbio lo spazio che avete a disposizione. Se ne avete poco, potete optare per una panca con contenitore o con scomparti integrati. Si tratta di una scelta funzionale perché nei cassetti o negli scomparti è possibile riporre diversi oggetti. Se l’ingresso è proprio piccolo, è consigliabile optare per una panca con appendiabiti integrato, dove riporre cappotti, borse e cappelli.

Se avete una casa in stile minimal

Se avete arredato la vostra abitazione in stile minimal, anche l’ingresso dovrà essere coerente. In questo caso, quindi, è perfetta una panca semplice, composta da tavola e piedi.

Se amate il design

Scegliere la funzionalità non significa rinunciare al design. Per um ingresso in stile contemporaneo, potete puntare su una panca di design, comoda ma bella e di grande impatto. Un modello in legno fa sempre la sua figura.

Se non usate le scarpe in casa

Se appena tornate a casa, avete l’abitudine di togliere immediatamente le scarpe e indossare le ciabatte, allora è ottima l’idea di comprare una panca con scarpiera. In questo modo, sia per voi sia per i vostri ospiti sarà facile e comodo sostituire immediatamente le calzature, tenendo ordinato l’ambiente.