Pareti del terrazzo: ecco come arredarle

L e pareti del terrazzo offrono un’opportunità per creare uno spazio ancora più accogliente, funzionale e, in alcuni casi, decorativo. Ecco alcuni suggerimenti per rendere protagonisti dello spazio esterno anche i tuoi muri, arredandoli al meglio.

Pensili e pareti attrezzate

Utilizza mobili pensili per sfruttare lo spazio verticale senza occupare il pavimento, lasciano spazio per potersi muovere in libertà. Se hai un muro della terrazza coperto da una tettoia, puoi optare per posizionare lì una vetrinetta o un blocco di mensole della stessa nuance del muro, dove esporre oggettistica di pregio.

Puoi anche sfruttare sistemi modulari e componibili per creare una parete attrezzata. È una soluzione che aggiunge stile all’ambiente. Puoi fissare i sistemi alle pareti o renderli autoportanti. Aggiungi accessori come tavoli, portavasi, ganci e mensole.

Piante

Uno spazio esterno deve necessariamente prevedere delle zone dedicate alla natura. Perché allora non creare una composizione decorativa con vasi appesi alle pareti? Le specie cascanti sono perfette per ricreare l’effetto di un muro verde. Anche una pianta rampicante è un modo naturale per decorare una parete del terrazzo. Scegli la struttura giusta per permettere la crescita verticale.

Cornici e stampe

Chi l’ha detto che cornici e stampe possono essere appese solo agli interni? Questa idea può essere adattata tranquillamente anche agli spazi esterni. Per precauzione, anche in questo caso è meglio optare per disporsi su un muro protetto da una tettoia. Appendi le tue cornici e stampe fotografiche preferite su supporti metallici. Daranno un tocco di personalità in più al tuo spazio esterno. Vedrai, il risultato ti lascerà senza dubbio soddisfatta!