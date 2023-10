Porta blindata: come sceglierla

S tate cercando una porta blindata per la vostra casa ma non sapete secondo quali criteri sceglierla? Ecco i nostri consigli per andare sul sicuro!

Interno ed esterno

Se il vostro appartamento si trova in un condominio, scegliete una porta blindata per interno con pannello coordinato al colore e alla finitura stabilita dal condominio.

Se abitate in una villa o una casa indipendente, invece, optate per una porta blindata con pannello idoneo per esterno.

Resistenza all’effrazione

La resistenza all’effrazione è la caratteristica più importante per scegliere una porta blindata. Si misura in base alla norma europea ENV 1627, che assegna alla porta una classe con un valore che cresce con l’aumentare della resistenza. La classe 2 è indicata per abitazioni a basso rischio, la classe 3 è adatta ad appartamenti o case con un rischio medio, mentre chi vuole un grado di protezione ancora più elevato può scegliere la classe 4.

Isolamento acustico

Un altro aspetto molto importante quando si valuta l’acquisto di una porta blindata è la capacità che ha di isolarci dai rumori provenienti dall’esterno, utile in città e nelle zone molto trafficate. Questa si misura con il valore dell’abbattimento acustico (Rw) espresso in decibel (db). Valori più elevati garantiscono un confort più elevato.

Isolamento termico

Bisogna tenere in considerazione anche la capacità di isolamento termico di una porta blindata. Questa si misura in base alla trasmittanza termica, valore che indica la dispersione di calore attraverso la porta ed è espresso con “U”. A valori più bassi di “U” corrisponde un migliore isolamento.