Queste minuscole particelle, prodotte in abbondanza da alberi e piante, si insinuano ovunque, provocando allergie a milioni di persone ogni anno. I sintomi vanno dagli starnuti incessanti al prurito agli occhi, passando per una sensazione generale di affaticamento. Anche all’interno delle nostre case, che dovrebbero essere rifugi sicuri, il polline trova modi per infiltrarsi, attraverso finestre aperte, sugli abiti o trasportato dai nostri animali domestici.

Fortunatamente, esistono numerose strategie per ridurre la presenza di polline all’interno e ritrovare un’aria sana. Dall’utilizzo di purificatori d’aria alle abitudini semplici, come pulire le superfici o lavare frequentemente le lenzuola, ogni gesto fa la differenza. Questa battaglia non è solo una questione di comfort, ma riguarda anche la protezione della nostra salute e di quella dei nostri cari.

Ecco come trasformare la tua casa in un vero rifugio contro il polline.

Materiale necessario

Aspirapolvere con filtro HEPA

Purificatore d’aria

Panni in microfibra

Detergente delicato

Tende o veneziane lavabili

Mocio umido

Eliminare il polline in casa: procedimento

Utilizzate un panno in microfibra per spolverare mobili, mensole e davanzali. Passate l’aspirapolvere con filtro HEPA su tappeti, moquette e divani per catturare le particelle. Lavate regolarmente tende, copricuscini e biancheria da letto a temperature elevate per rimuovere i residui. Evitate di stendere il bucato all’esterno durante la stagione dei pollini. Posizionate un purificatore d’aria nelle stanze principali per ridurre la concentrazione di polline sospeso. Arieggiate la casa la mattina presto o la sera tardi, quando i livelli di polline sono più bassi.

