Quale tavolo scegliere per il soggiorno

L a scelta del tavolo giusto per il tuo soggiorno dipende in primis dalle tue esigenze e, in secundis, dallo stile complessivo del living. Le soluzioni sono molteplici, eccone alcune che possono ispirarti.

Tavolo fisso

Iniziamo con la scelta più classica, il tavolo da pranzo fisso. Viene realizzato in forme quadrate, rettangolari, ovali o rotonde e di solito può ospitare da quattro a otto persone. Il legno è il materiale più comune, ma troverai varianti con piani in vetro o marmo. Solitamente di bell’aspetto e abbastanza ampio, è accompagnato da sedie comode e confortevoli. È un modello che piace molto a chi non ha problemi di spazio. È molto più complicato da spostare rispetto a un tavolo allungabile.

Tavolo allungabile

Il tavolo allungabile è una soluzione funzionale, perfetta per chi ha un living non troppo spazioso. Spesso si presenta in forma quadrata quando è ridotto “al minimo” ma in poche mosse e senza fatica si allunga e permette di ospitare fino a 6-8 persone. Esistono modelli vari, da quelli più pregiati a quelli adatti a tutte le tasche. A differenza del tavolo fisso, che spesso è realizzato in materiali pesanti, è molto più pratico da spostare a seconda delle tue esigenze.

Tavolo a penisola

Il tavolo a penisola è una scelta molto popolare se la casa prevede il soggiorno con la cucina a vista. Essenziale e maggiormente indicato se si è in pochi, aggiunge certamente stile e modernità all’ambiente. Occorre abbinarlo a sgabelli alla giusta altezza. Oltre che come tavolo da pranzo, può fungere da piano di lavoro. Può essere realizzato in vari materiali come legno, vetro o marmo. Gli sgabelli non rappresentano la seduta più comoda, per cui si tratta di un modello più adatto a ospitare colazioni e aperitivi veloci che lunghe cene con amici e parenti.