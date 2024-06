Leggi anche Lavatrice, i trucchi ecologici a costo zero che migliorano i lavaggi

Perché installare una vetrata scorrevole?

La vetrata scorrevole permette alla luce naturale di entrare nello spazio, creando un’atmosfera luminosa e accogliente. A differenza di quella a battente, la vetrata scorrevole non richiede spazio extra per aprirsi e per questo è ideale per aree ristrette.

La vetrata scorrevole collega senza soluzione di continuità gli spazi interni ed esterni, rendendo la tua casa più ampia. Se hai uno spazio all’aperto (terrazzo, giardino), la vetrata scorrevole ti permettere di ammirarlo in qualsiasi momento.

E ancora, la vetrata scorrevole moderna è dotata di caratteristiche a basso consumo energetico, come il vetro a bassa emissività (low-E) e un adeguato isolamento. Ultimo, ma non meno importante elemento, la vetrata scorrevole aggiunge un aspetto elegante e contemporaneo alla tua casa.

Tipologie, materiali e costi

Per una vetrata scorrevole da interno in media il prezzo di partenza è di 400 euro al metro quadrato. Se si cercano funzionalità aggiuntive, il costo può salire fino a 1.500 euro al metro quadrato. Per una vetrata scorrevole senza cornici visibili il prezzo base è di 500 euro al metro quadrato. Per una vetrata scorrevole per esterni in legno o in legno-alluminio il prezzo oscilla tra i 600 euro e gli oltre 1.400 euro al metro quadrato.

Soffermandoci sui materiali, il costo di una vetrata scorrevole in Pc parte da circa 700 euro al metro quadrato, in alluminio da circa 600 euro al metro quadrato, in legno-alluminio da circa 800 euro al metro quadrato, in legno da circa 1.100 euro al metro quadrato

Ricorda comunque che i costi effettivi dipendono dai dettagli specifici del tuo progetto. È sempre meglio ottenere preventivi da professionisti prima di prendere decisioni.