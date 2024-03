Come conservare i vestiti nelle scatole di plastica

C onservare i vestiti nelle scatole di plastica è un modo pratico per tenerli organizzati e protetti. Ecco alcuni suggerimenti per farlo al meglio.

Scegli i contenitori giusti

Opta per contenitori di polipropilene o polietilene anziché PVC. Cerca i simboli di riciclaggio sul fondo della scatola di plastica: numeri 2, 4 o 5, o le lettere HDPE, LDPE o PP. Questi materiali sono stabili e non danneggeranno i tuoi vestiti. Evita di utilizzare scatole di cartone, poiché sono suscettibili all’umidità e agli insetti.

Pulisci, piega e imballa

Lava o fai asciugare a secco i tuoi vestiti prima di riporli per evitare macchie o odori. Piegali leggermente o arrotolali per evitare pieghe troppo marcate. Metti gli oggetti non delicati nelle scatole di plastica. Stratifica gli oggetti più pesanti (come jeans e felpe) nella parte inferiore. Piega ordinatamente camicie, gonne e calze sopra il livello più voluminoso alla base.

Lascia respirare i vestiti

Evita di sovraffollare i contenitori. Di tanto in tanto, arieggia le scatole (almeno una volta all’anno) per prevenire eventuali odori di muffa. Ricorda che una corretta conservazione aiuta a preservare la longevità dei tuoi vestiti. I contenitori di plastica sono ottimi perché sigillano lo sporco e l’umidità, ma assicurati che i tuoi vestiti possano comunque respirare al loro interno.