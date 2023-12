Come costruire una cuccia per cani in legno

A vete deciso di lanciarvi nel fai da te e volete realizzare in autonomia la cuccia in legno per il vostro cane? Ecco tutto ciò che vi serve per creare una casetta confortevole per il vostro amico a quattro zampe.

Occorrente

una tavola di legno (da usare come base di forma quadrata)

due tavole per i lati

una tavola per il retro (che andrà tagliata a punta)

una tavola per il davanti (che andrà tagliata a punta)

due tavole rettangolari per il tetto

quattro tavolette per ricavare i piedini

viti

un avvitatore

un martello

dei giraviti

un seghetto

un pennello

del materiale impermeabilizzante

della vernice del colore preferito

Procedimento

Per prima cosa bisogna disegnare il progetto della cuccia. Su un foglio disegnate la casetta con tutte le relative misure. Basatevi sulla taglia del cane per le dimensioni della cuccia. Se, ad esempio, il cane è alto mezzo metro, la cuccia dovrà essere alta almeno un metro e profonda altrettanto. State attente però a non esagerare con la grandezza perché altrimenti d’inverno il cane potrebbe soffrire il freddo. È opportuno realizzare l’apertura della casetta il tanto che basta per farvi entrare il cane, così da evitare dispersioni di calore. La cuccia comunque dovrà essere grande abbastanza da far muovere il cane comodamente al suo interno, ma senza esagerare. Per la forma, regolatevi in base allo spazio che avete a disposizione e ai vostri gusti. Potete optare per il classico tetto a spiovente o per una forma rettangolare, fissando un pannello sopra la struttura, costruendo una casetta a forma di parallelepipedo.

Dopo aver disegnato il progetto, si può procedere realizzando innanzitutto l‘apertura della casetta: con la matita e una riga tracciate il profilo sul pannello anteriore e poi ritagliate col seghetto. Per rendere i bordi lisci conviene scartavetrare; poi prendete le quattro tavolette e inchiodatele sotto la base, così da formare dei piedi, ossia dei solidi sostegni.

Ora passate alla fase di assemblaggio dei pezzi. Per prima cosa fissate le pareti laterali a quella posteriore, utilizzando viti e avvitatore. In seguito la struttura così creata andrà fissata al pannello frontale, quello con l’apertura. Infine il tutto andrà fissato alla base. La fase finale comprenderà il rivestimento della cuccia con un prodotto impermeabilizzante e la verniciatura per colorarla e abbellirla.