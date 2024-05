L’oroscopo di mercoledì 1 maggio

O roscopo di mercoledì 1 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte vi rende tosti e decisi ma, in queste ore, dovreste muovervi in modo prudente, senza mai nascondere niente a nessuno. Non alimentate dubbi e domande.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Una Venere vicinissima oggi si carica dei sospetti di Plutone, per questo potreste vivere un presente poco sicuro. Fissate alcuni punti di riferimento per non sbagliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Bello poter contare su emozioni amiche, su un modo di percepire il presente che vi aiuta a fare quello che volete, a credere in ciò che più vi piace.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Una persona amica oggi vive pensieri complessi e non di fida di qualcuno. Per questo dovreste cercare di essere rassicuranti, avvolgenti e affettuosi. Lo si noterà.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Troppo impegno e poca attenzione verso una persona rischiano di creare dubbi e tensioni tra voi e qualcuno. Dunque spiegate meglio quello che state facendo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sembrate non essere affatto sicuri di fare qualcosa, di raccogliere una nuova sfida. E allora non fate, rimandando a momenti in cui tutto vi sarà più chiaro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non è difficile avere qualche incertezza rispetto a persone che si comportano in modo tanto sicuro e deciso. Ma, forse, certi dubbi sono solo una vostra impressione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non sembrate avere troppa voglia di assecondare certe persone con le loro domande, di accontentare persone e realtà solo per i loro capricci. Lasciate fare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sarà importante dimostrare affetto e attenzione a qualcuno, facendovi notare e sentire, facendo loro capire che ci siete. Non siate indifferenti o distaccati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Potrebbero esserci situazioni di lavoro che non vi convincono, che lasciano in voi l’amaro gusto del sospetto, della non convinzione. Aspettate prima di giudicare o di rinunciare a qualcosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non siate nemici di voi stessi, non coltivate quelle energie che finirebbero per creare tensione e distanza con qualcuno. Sapete benissimo che cosa è giusto evitare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Meglio non alimentare invidie o energie strane nelle persone vicine. Come? Non esibendo qualcosa di cui siete orgogliosi, minimizzando fortune e bellezza.