L’oroscopo di giovedì 2 maggio

O roscopo di giovedì 2 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Azioni e intenzioni non sembrano capirsi o andare d’accordo, per questo potreste vivere dubbi e contraddizioni tra il modo con cui pensate e il fare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcosa mette in discussione le vostre idee, la vostra voglia di crescere e di rompere con certe abitudini per diventare qualcos’altro. Capitevi meglio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Plutone smette di parlare, accendendo il bisogno di convivere con certi dubbi, con certe insicurezze che facciano parte del presente. Usate leggerezza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcosa non sembra convincervi circa occasioni e possibilità, circa il poter fare in modo speciale qualcosa. Siete concreti, forse troppo, smettendo di sognare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Prendetevi una pausa da certe domande, da quel lungo processo di cambiamento e di comprensione che Plutone ha iniziato. Non è il momento di pensare troppo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non fatevi guastare un sogno o un’occasione per la solita mania per il particolare, per dettagli che non fanno la differenza, non questa volta.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Metteteci più leggerezza e meno pensiero, accettando e accogliendo le realtà del momento in modo semplice e spontaneo. Meno testa e più cuore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcosa vi impedisce di essere decisi e diretti con qualcuno, di fare qualcosa che cambi regole o equilibri di coppia. Meglio aspettare e vedere.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Plutone rallenta le vostre parole, il vostro dire e comportarvi. Accettate questo invito alla prudenza e non esagerate mai con niente e nessuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Dovrete scegliere se dare spazio al divertimento o se, invece, ascoltare qualcuno che vi chiede impegno e concentrazione. Scegliete liberamente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Plutone si blocca fermando certi pensieri, rallentando processi e cambiamenti in atto. Dunque distraetevi un po’, rimandando certe scelte.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Evitate di essere originali o spiritosi ad ogni costo, facendo vostra una certa normalità, accettando le cose semplici e sincere. Così da sentirvi sempre a vostro agio.