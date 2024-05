L’oroscopo di venerdì 3 maggio

O roscopo di venerdì 3 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Siete carichi di una forza speciale, di energie difficili da capire ma facilissime da usare. Per questo oggi non dovreste vietarvi nulla, facendo in modo libero, spontaneo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vi piacerà farvi coccolare da una Luna gentile, da sogni e pensieri che fanno bene al cuore. Ma senza mai smettere di fare ciò che dovete, di impegnarvi per qualcosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Questa Luna complessa vi ricorda delle tante cose da fare, di quei piccoli doveri che non dovreste trascurare troppo a lungo. Accettate di fare ogni cosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Le emozioni si comportano bene con voi, avvicinandovi agli altri, facendovi sentire amati e capiti. Evitate però le reazioni troppo impulsive o certi pensieri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non fatevi spaventare da ostacoli apparenti, da quelle situazioni che sembrano rendere difficile un’impresa. Perché saprete fare ogni cosa, senza problemi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Questa Luna lontana ma vicina vi spinge a ricercare l’intesa e l’approvazione di certe persone. Avete bisogno di essere capiti e aiutati da qualcuno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non potrete non osservare la passione e l’energia di qualcuno nel fare qualcosa, nel vivere per davvero una situazione che vi piace e che vi coinvolgerà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Facile divertirvi o fare cose interessanti sotto questo cielo. Facile trovare spunti e qualcosa di passionale tra le stelle del momento, dunque vivete e non pensate troppo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Un certo modo di comportarvi e di sedurre sarà più forte di ogni blocco, di ogni insicurezza che Saturno potrebbe mandare in onda. Pensate positivo, siate coraggiosi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna vi suggerirà il modo migliore di reagire, vi dirà come comportarvi in certe situazioni. Dunque fidatevi di voi stessi e degli altri, perché tutto funzionerà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avrete voglia di discutere ogni cosa, di chiarire e spiegare alcune idee, certi dubbi che non vi piacciono. Per questo punterete sulle relazioni, sui dialoghi schietti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna vi coccola da vicino, rendendo facile ogni impegno e leggera ogni situazione. Non dovete preoccuparvi troppo di niente, facendo ciò che vi piace, ciò che sentite giusto fare.