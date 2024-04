Balene, orsi, linci: dove incontrare la fauna selvatica in Europa

T i piacerebbe fare un safari per avvistare tante specie selvatiche? Non devi andare lontano: in Europa ci sono tante possibilità. E in più darai una mano all'ambiente

Se non hai ancora programmato le tue prossime vacanze, perché non pensare a un’esperienza unica e irripetibile come un incontro ravvicinato con la fauna selvatica che presto potrebbe non esistere più? Non bisogna andare tanto lontano: in Europa abbiamo tante specie meravigliose. Basta sapere dove andare e potrai vivere l’adrenalina di un incredibile safari.

In più, potrai fare del bene: partecipando a viaggi organizzati da associazioni impegnate nel rewilding, cioè nella salvaguardia di territori, ambienti e animali, potrai aiutarle nella loro opera. Ecco dove puoi ammirare la fauna selvatica rimanendo in Europa.

Fauna selvatica, a “caccia” di castori e balene in Scozia

Ti piacerebbe vedere da vicino i castori oppure le balene? L’associazione “Scotland: The Big Picture” è impengata nel reintrodurre queste specie, ma anche linci e lupi, in Scozia. Puoi contribuire a questa causa importante partecipando a un mini tour nel Parco nazionale dei Cairngorms, popolato da falchi pescatori, aquile reali, cervi, faine, gatti selvatici e castori.

Se, invece, il tuo sogno è vedere le balene, potresti fare una mini crociera per avvistarle insieme a delfini, squali elefante, foche, uccelli marini e aquile dalla coda bianca intorno all’Isola di Mull. L’a crociera’esperienza dura sette giorni intorno a Mull, Islay, Luing, Shuna e Jura. Costa circa 1.500 euro a persona.

Incontri ravvicinati con l’orso bruno

Gli orsi fanno paura, ma se potessi avvistarli in sicurezza ti lasceresti sfuggire questa occasione? Per riuscirci, basta andare nei Carpazi meridionali, in Romania, dove vive la più grande popolazione di orsi bruni d’Europa.

Inoltre, qui si possono avvistare anche linci e lupi. Per farlo senza metterti a rischio, basta contattare la Fondazione Conservation Carpathia, che possiede rifugi nella zona e che è impegnata a ripopolare con queste specie i Carpazi. Il viaggio dura quattro giorni e costa circa 460 euro a persona.

Fauna selvatica, l’incredibile spettacolo delle balene

Non c’è niente di più bello che osservare le balene da vicino. Un’altra zona dove puoi fare questa esperienza è alle Azzorre, in Portogallo, tra la fine di aprile e la fine di maggio. In questo periodo le balenottere azzurre attraversano queste acque durante il loro viaggio annuale verso l’Artico.

Potrai ammirarle dal ponte di un gommone rigido, senza disturbarle. Come fare? Basta rivolgersi alla Dolphin and Whale Connection, che organizza tour di otto giorni al costo di circa 1.500 euro a persona.

Orsi polari, che meraviglia

Se, invece, ti piacerebbe aiutare gli orsi polari, puoi farlo attraverso un viaggio che ti permetterà di avvistarli abbastanza da vicino, sempre rimanendo al sicuro. Il luogo è la Norvegia artica, in particolare Spitsbergen, nell’arcipelago roccioso delle Svalbard.

Potrai partecipare a una crociera su una piccola nave a vela, in modo da ridurre al minimo l’impronta di carbonio del viaggio, che è organizzato da Aqua Firma. Otto giorni con pensione completa costano circa tremila euro a persona.