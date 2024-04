Come pulire il pianoforte

P ulire un pianoforte è essenziale per preservare la sua estetica e funzionalità. Una manutenzione regolare aiuta a prevenire l’accumulo di polvere, graffi e danni. Ecco i passaggi per igienizzare il tuo strumento.

Consigli generali

Usa un piumino da spolvero per rimuovere delicatamente la polvere dai tasti e presta attenzione agli spazi tra loro. Spolvera ogni due giorni per evitare che la polvere si accumuli. Strofina delicatamente l’esterno del pianoforte con un panno pulito e umido. Asciuga immediatamente con un panno asciutto. Ricorda di proteggere il tuo pianoforte da eccessiva umidità e variazioni di temperatura.

Tasti in avorio

Usa un panno morbido e privo di pelucchi (come flanella o microfibra). Bagna il panno con acqua pulita e strizzalo per eliminare l’acqua in eccesso. Strofina delicatamente alcuni tasti alla volta da dietro in avanti. Rimuovi subito l’acqua in eccesso con un panno asciutto. Evita panni ruvidi, materiali sintetici e carta assorbente. Non utilizzare materiali colorati che possano trasferire il colore al pianoforte.

Per sbiancare i tasti ingialliti, puoi spalmare un po’ di maionese su ognuno oppure bagnarli con una miscela di sale e limone e poi pulirli con un panno morbido.

Tasti in plastica

Usa un panno umido con acqua e una soluzione detergente (alcune gocce di detersivo per piatti liquido o aceto). Strizza l’acqua in eccesso e strofina delicatamente alcuni tasti. Prosegui con un panno umido (imbevuto leggermente in acqua pulita) per rimuovere l’eccesso di soluzione detergente. Concludi asciugando i tasti con un panno asciutto.