Come allontanare i topi dal giardino

L a presenza di topi in giardino è piuttosto fastidiosa. Fortunatamente, esistono modi naturali per tenerli lontani senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi o trappole. Eccone alcuni.

Piante

Coltiva piante fortemente profumate come menta piperita (piantala vicino alle tue verdure per creare una barriera naturale), lavanda o rosmarino (il loro odore non è gradito dai topi). I topi hanno sensi olfattivi sensibili e qualsiasi odore potente li terrà lontani per cui considera l’uso di altri profumi come l’olio di eucalipto ma anche l’odore pungente di aglio e cipolle respinge i roditori.

Cura il giardino

Raccogli regolarmente i tuoi prodotti e rimuovi i frutti o le verdure cadute a terra. Eliminare le fonti di cibo scoraggia i topi dal rimanere in zona. Mantieni il tuo giardino ben curato e potato. L’erba alta, gli arbusti e la vegetazione densa forniscono nascondigli per i topi, quindi mantenere un giardino ordinato riduce le potenziali aree di nidificazione.

Gatti

I gatti, si sa, sono degli ottimi alleati contro i topi. Un trucco? Posiziona la sua lettiera in un angolo del giardino: l’odore acre della sua urina li terrà lontani dal giardino. Ricorda che una combinazione di questi metodi può essere più efficace rispetto a basarsi su uno solo. Implementando queste strategie, puoi proteggere il tuo giardino e goderti il tuo spazio esterno.