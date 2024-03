Come costruire un gazebo per auto

H ai uno spazio esterno a disposizione e ti piacerebbe costruire in autonomia un gazebo per la tua auto? Ecco il materiale e i passaggi da seguire per riuscirci.

Posizionamento

Per prima cosa, scegli una posizione adatta dove costruire il gazebo. Assicurati che sia abbastanza grande da ospitare l’auto.

Fondamenta

Utilizza cemento rapido per ancorare i 4 pilastri principali nel terreno. Questi pilastri dovrebbero essere robusti e alti a sufficienza per ospitare l’auto. Livella i pilastri in modo che siano a 8 piedi (circa 2,4 metri) sopra il terreno e con gli angoli interni distanti 8 piedi (circa 2,4 metri) l’uno dall’altro.

Costruzione delle pareti

Utilizza 6 travi da 4×4 pollici per rinforzare i 3 lati “chiusi” del gazebo. Queste travi devono essere posizionate perpendicolarmente ai pilastri, 2 per ciascun lato, a 2 pollici (circa 5,1 cm) dalla parte superiore e inferiore rispettivamente. Fissa le travi con 2 grandi bulloni al centro di ciascuna trave. Questo è un lavoro da fare con l’aiuto di almeno 2 o 3 persone.

Aggiunta delle finestre

Recupera vecchie finestre in legno e vetro (ad esempio con 6 pannelli). Posizionale al centro di ciascuna delle 3 pareti e segna la loro larghezza.

Crea una cornice per la finestra utilizzando tavole da 1×4 pollici (circa 2,5×10,2 cm). L’altezza dovrebbe essere la stessa della finestra e la distanza tra le travi di rinforzo (considerando la larghezza della cornice stessa).

Fissa la cornice in posizione, inserisci la finestra e fissala con chiodi sui lati. Sigilla con colla per legno o silicone se necessario.

Travi superiori

Utilizza altre 4 travi per collegare i pilastri nella parte superiore. Queste dovrebbero essere lunghe circa 8 piedi (circa 2,4 metri) e 7 pollici (circa 18 cm).

Finitura

Dipingi o vernicia il gazebo con il tuo colore preferito per proteggerlo dalle intemperie e renderlo esteticamente gradevole.