Se sei un appassionato di scacchi in cerca di un progetto creativo e divertente, costruire la tua scacchiera fai da te potrebbe essere l’ideale per te. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi necessari per creare una scacchiera unica e personalizzata, perfetta per le tue partite di scacchi o come regalo per un amante del gioco. Dalla scelta dei materiali alla fase di finitura, scopriamo insieme come dare vita a un capolavoro che sarà il centro di attenzione durante ogni partita. Che tu sia un esperto falegname o un principiante curioso, seguendo questa guida potrai realizzare con successo la tua scacchiera personalizzata e fare mosse vincenti sia sul tabellone che nella manualità creativa.

Materiali per la scacchiera

Legno (scegli un legno di alta qualità come acero, quercia o noce. Avrai bisogno di due pezzi di legno delle dimensioni di 40 cm x 40 cm per la scacchiera)

Impiallacciatura (opta per un’impiallacciatura di legno di colore contrastante per creare il motivo della scacchiera. Avrai bisogno di fogli di impiallacciatura leggermente più grandi delle dimensioni della scacchiera)

adesivo (un adesivo di qualità per legno è essenziale per fissare l’impiallacciatura al legno)

Strumenti per costruire la scacchiera

sega circolare

levigatrice

metro a nastro

righello

scalpelli per legno

spatola

pennello

carta vetrata di diverse granulometrie

un rivestimento protettivo per legno

Procedimento

Taglia due pezzi di legno di 40 cm x 40 cm. Leviga le superfici per renderle lisce. Misura e segna i quadrati di 8 cm x 8 cm sui due pezzi di legno. Usa un righello e una matita per tracciare le linee. Taglia i fogli di impiallacciatura seguendo i segni fatti sul legno. Applica l’adesivo sui pezzi di legno e incolla i fogli di impiallacciatura alternando i colori. Liscia la superficie dell’impiallacciatura con una spatola e lascia asciugare. Una volta asciutto, leviga leggermente per eliminare le imperfezioni. Applica un rivestimento protettivo per legno e lascia asciugare. Leviga nuovamente con carta vetrata fine per ottenere una superficie liscia e brillante. Fissa i due pezzi di legno con viti o tasselli per creare la scacchiera. Aggiungi i piedi se necessario.

