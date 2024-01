Come creare un coprivaso in sughero

I l sughero è un materiale versatile e di tendenza, sempre più utilizzato nell’home decor. Creare un coprivaso fai da te in sughero è un’idea elegante e pratica per arricchire la tua casa. Ecco come realizzarlo in pochi minuti.

Occorrente

Template coprivaso da stampare (puoi scaricarlo online).

Foglio di sughero.

Matita e forbici.

Bottone a pressione (rivetto).

Pinza fustellatrice.

Procedimento

Stampa il cartamodello del coprivaso e ritaglialo.

Sovrapponi il cartamodello sul foglio di sughero e traccia la forma con la matita.

Taglia il sughero seguendo il contorno del cartamodello.

Il cartamodello ha due triangoli alle estremità e una parte rettangolare centrale. Piegando il sughero, congiungi gli angoli dei triangoli con i lati del rettangolo.

Fai due fori con la pinza fustellatrice (uno per lato) dove si congiungono i lati piegati

Inserisci un rivetto a pressione nei fori per bloccare la posizione in modo definitivo. Puoi anche utilizzare due fermacampioni come alternativa.

Non te l’aspettavi, vero? Eppure è così. Il tuo coprivaso è pronto!

Consigli

Per un coprivaso più grande, ingrandisci il cartamodello e stampa due o più fogli uniti insieme.

Oltre a coprire le piante, può essere usato come svuotatasche per piccoli oggetti come bottoni o chiavi di casa.