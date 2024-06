Leggi anche Come costruire un aquilone con materiale riciclato

Occorrente

un foglio di carta per stampante

nastro adesivo

forbici

Procedimento

Arrotola la carta per il lungo formando un tubo sottile. Il tubo dovrebbe avere all’incirca la larghezza del tuo dito. Avvolgi un pezzo di nastro adesivo attorno al centro e ad entrambe le estremità del tubo di carta per fissarlo. Avvolgi del nastro adesivo extra attorno all’estremità su cui metterai la bocca. Questo proteggerà la carta e impedirà che si rovini. Taglia diversi rettangoli di carta. I rettangoli devono essere larghi circa 2,5 cm e lunghi da 5 a 7,5 cm. Avvolgi il rettangolo in un cono stretto, partendo dall’angolo superiore sinistro. Avvolgi un pezzo di nastro adesivo attorno al cono per tenerlo insieme. Inserisci la punta del dardo nell’estremità della cerbottana. Estrai il dardo dalla cerbottana e taglialo, se necessario.