Come creare uno sgrassatore in casa

P reparare un proprio sgrassatore naturale a casa è facile ed economico. Ecco alcuni metodi che puoi provare.

Sgrassatore agli agrumi

Mescola 2 tazze di acqua calda, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 20 gocce di olio essenziale di limone in una bottiglia spray. Spruzzalo sulle superfici unte e pulisci con un panno umido. Il succo di limone può essere utilizzato al posto dell’olio essenziale.

Sgrassatore all’olio d’arancia

Mescola 100 grammi di bicarbonato di sodio con 50 grammi di sapone di Castiglia fino a ottenere una pasta. Aggiungi 20-25 gocce di olio essenziale d’arancia. Bagna la superficie, applica la pasta su una spugna e strofina. Pulisci con un asciugamano.

Sgrassatore naturale con sapone e aceto

Fai bollire 2-3 noci di sapone in una tazza d’acqua per 30 minuti, filtra e raccogli il liquido. Mescola mezza tazza di sapone fatto in casa, una tazza e mezzo di bicarbonato di sodio, un quarto di tazza di aceto di mele e olio essenziale di agrumi (limone, arancia, pompelmo o lime) per formare una pasta densa. Spalma la pasta sulle zone unte, lascia agire e poi sciacqua.

Sgrassatore con sale e aceto

Mescola mezza tazza di sale, un quarto di tazza di soda da bucato e 450 grammi di bicarbonato di sodio per creare una pasta. Spalma la pasta sulle superfici unte e lascia agire. In una bottiglia spray, unisci trequarti di tazza di aceto distillato, 10 gocce di olio essenziale di timo e 10 gocce di olio essenziale di limone o arancia. Spruzza sulla pasta e pulisci.