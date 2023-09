Come fare un detersivo in casa per pulire l’auto

V olete pulire la vostra auto? Non c'è bisogno di sprecare denaro acquistando prodotti costosi e pieni di sostanze chimiche. In pochi attimi e con pochi ingredienti, potete fare un detersivo in casa con prodotti naturali.

Prendete un secchio e versate cinque litri di acqua, mezzo bicchiere di detersivo naturale per i piatti e cinque cucchiaini di olio d’oliva o di bicarbonato di sodio. Con questa miscela lavate le zone sporche e poi sciacquate la macchina utilizzando tre secchi d’acqua.

E l’interno?

Abbiamo visto come creare una miscela per pulire l’auto all’esterno. Ma come pulire l’interno? Partite dai tappetini. Se sono molto sporchi, lavateli utilizzando del sapone di Marsiglia e una spazzola dalle setole dure. Se non sono particolarmente sporchi potete cospargerli di bicarbonato e lasciarlo agire per mezz’ora prima di eliminarlo con una spazzola o con l’aspirapolvere. Il bicarbonato è ottimo anche per la pulizia dei vetri: scioglietelo in acqua e poi versatelo in un contenitore spray. Poi asciugate i vetri con un panno in microfibra. Per quanto riguarda il cruscotto, passate un panno in microfibra, imbevuto con dell’acqua tiepida, così da eliminare la polvere. Infine, per eliminare sporco e polvere dal pavimento dell’auto, usate un’aspirapolvere.