Tante idee

Puoi decorare il paiolo a seconda della stagione. In autunno, per esempio, puoi donargli un look rustico incollando intorno al bordo rami secchi, fiori artificiali o pigne o riempirlo con zucche e foglie colorate. Puoi anche usare la pittura acrilica per creare disegni unici: opta per motivi geometrici o fiori. Assicurati di usare un sigillante per proteggere la pittura.

Per un look vintage, riempi il paiolo con con vecchi libri, vasi antichi. Per dargli un tocco elegante e sofisticato, decoralo con nastri colorati o merletti. Sempre in tema di eleganza, puoi trasformare il paiolo in un elegante portacandele posizionando all’interno candele di altezze diverse.

Per decorare facilmente casa durante le feste ti basta porre luci a led all’interno del paiolo: otterrai un bellissimo risultato. E ancora, se ti senti in grado, puoi anche provare a incidere il rame. Avrai bisogno di strumenti specifici per l’incisione su metallo, ma il risultato sarà fantastico.