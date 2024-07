Leggi anche Come decorare un vaso di plastica

La chiave per un ottimo risultato è la pazienza e la creatività. Non affrettare il processo e sentiti libera di sperimentare.

Pittura

Pulisci accuratamente il vaso prima di iniziare. Usa vernice acrilica o al lattice, che aderisce bene alla terracotta. Puoi usare un pennello per aree più grandi e una spugna per creare texture. Considera l’uso di stencil per disegni più complessi. Lascia asciugare ogni strato di vernice prima di applicare il successivo. Sigilla la vernice con un sigillante trasparente per proteggere il tuo design.

Découpage

Per prima cosa pulisci con cura il vaso sia all’interno sia all’esterno utilizzando una spugnetta umida. Poi fallo asciugare. Ritaglia immagini, motivi o disegni da carta o tessuto. Applica uno strato sottile di colla per decoupage sul vaso con un pennello a punta piatta. Posiziona i tuoi ritagli sulla colla, levigando eventuali rughe o bolle. Applica un altro strato di colla sui ritagli. Lascia asciugare completamente.

Mosaico

Rompi piastrelle, ceramiche o vetro in piccoli pezzi. Applica uno strato di adesivo per piastrelle su una piccola area del vaso. Premi i pezzi nell’adesivo. Continua fino a quando l’intero vaso è coperto. Dopo che l’adesivo si è asciugato, applica stucco per riempire gli spazi vuoti. Rimuovi l’eccesso di stucco con una spugna umida.