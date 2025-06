Ariete 21/3 — 20/4

Gioca con il tuo modo di comunicare, scherza per addolcire certe relazioni e per divertirti insieme a qualcuno. Celebra l’estate con leggerezza, aprendoti alle novità ma restando ben radicata nel presente. Comportati da Ariete, non lasciare nulla al caso.

Toro 21/4 — 21/5

Anche se l’estate invita a evadere e distrarsi, tu sentirai il bisogno opposto: comunicare di più con le persone di casa, con quelle dimensioni che ti appartengono davvero. Accetta la lentezza, non avere fretta di inseguire l’estate. Metti in gioco la tua solidità, il tuo equilibrio.

Gemelli 22/5 — 21/6

Pare che Mercurio ti spinga a parlare, a non restare ferma a guardare. Con il suo cambio di segno, accende la tua curiosità e dà voce ai tuoi pensieri, chiedendoti di vivere intensamente ogni contatto, rapporto, relazione. Domenica sarai in vena di fare chiarezza.

Cancro 22/6 — 22/7

Il Sole si carica delle calde passioni di Marte, rendendoti sensibile alle tentazioni e alla voglia di vivere qualcosa di speciale. Meglio, quindi, non mettere limiti alle passioni e allo stare insieme, così da vivere da vicino tutte le persone che ti piacciono.

Leone 23/7 — 22/8

Marte e Mercurio saranno gli ingredienti cosmici della tua settimana: passioni e idee collaborano, facendoti sentire attiva, brillante e dinamica. Fai mille progetti, ti divertirai a vivere ogni cosa con entusiasmo. Affronta il momento da vera Leone.

Vergine 23/8 — 22/9

Ci sono cieli sotto cui tutto sembra possibile, facile, più accettabile. Con Mercurio che si nasconde, senti crescere la voglia di proposte speciali, di liberarti da regole e abitudini per nutrirti di luce, facendo proprio ciò che di solito eviti. Mettici coraggio e tanta fantasia.

Bilancia 23/9 — 22/10

In questo periodo usi al meglio la tua intelligenza nel fare e nell’impegnarti: ogni collaborazione ti verrà facile. Sarai spesso apprezzatissima dalle persone che lavorano o si muovono con te. Ritrova sicurezza in te stessa, convinci gli altri di quanto vali.

Scorpione 23/10 — 21/11

Ti senti autentica, capace, pronta a ottenere i risultati che desideri. Tanto che ti muoverai con sicurezza, contando sul sostegno delle persone vicine, sapendo che ci sarà sempre qualcuno disponibile a darti una mano. Alza il volume delle ambizioni, perché lo puoi fare.

Sagittario 22/11 — 21/12

Buone notizie per il cuore: Mercurio diventa un pianeta amico, sensibile ai tuoi desideri e alle tue passioni. Lanciati, immagina qualcosa di bello insieme a chi ami, fai progetti. Pensandoti oltre i limiti del presente, lontana da ciò che forse non ti appartiene più.

Capricorno 22/12 — 20/1

Mercurio ti consente di tacere, di usare al meglio ogni silenzio, coltivando idee e slanci che ti aiutano a concentrarti meglio sul lavoro e su ciò che devi portare a termine.Prenditi un attimo di pausa da tutti e dai il massimo, facendo ciò che serve, con precisione e calma.

Acquario 21/1 — 19/2

Ci sono momenti in cui parlare è necessario, perché c’è bisogno di esprimere pensieri e idee, perché c’è bisogno di noi. Nei prossimi giorni dovrai abituarti a comunicare meglio e di più, per non lasciare nulla in sospeso ed evitare quei silenzi che non aiutano nessuno.

Pesci 20/2 — 20/3

Non sarà facile capire e accontentare chi ami, perché certe realtà correranno veloci. Qualcuno potrebbe aspettarsi da te cambiamenti e aggiustamenti forse troppo rapidi o poco interessanti. Fai di testa tua, proteggi le tue idee e i tuoi tempi. Te lo meriti.