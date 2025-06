Ariete

Tonicissimo questo momento grazie al veloce, ma caldo, accordo in onda tra il Sole e Marte. Idee, pensieri e reazioni saranno quelle giuste, quelle che ci volevano.

Toro

Provate a dire qualcosa ma in modo veloce e immediato, senza illudervi di poter trovare modi diversi e migliori per esprimervi. Non pensateci troppo e dite.

Gemelli

Finalmente qualcosa vi consente di tornare a fare la vostra parte, ad esserci e a dire quello che pensate, senza paura. Non dovete nascondere o tacere più niente.

Cancro

Mercurio vi lascia, consegnandovi ad una forza intensa e passionale che pensa meno, che sceglie di agire al netto della logica, del buon senso. Parlano solo gli istinti.

Leone

Se Marte accende, in voi, passione e desiderio di fare, ecco che Mercurio arriva nel vostro segno, giusto in tempo per ricordarvi di pensare, di capire meglio ciò che succede.

Vergine

Marte vi è sempre vicinissimo, e si carica della forza tonicissima del Sole. Per questo non potrete far tacere le forze, esprimendo una diversa intensità, facendovi chiari e decisi.

Bilancia

Mentre qualcuno, a voi vicino, sembra essere mosso e motivato solo dalle passioni, ecco che voi preferirete invece usare il buon senso. Date la parola all’intelligenza.

Scorpione

Per poter credere veramente ad una idea o a una possibilità, avete prima bisogno di darle importanza, di convincervi che serva, che sia utile e necessaria.

Sagittario

Grazie alla nuova amicizia di Mercurio, la qualità degli amori e delle relazioni sembra ritrovare slancio, motivazione, entusiasmo. Ottima occasione per incontrare.

Capricorno

Mostrate la vostra energia, quella passione che vi accende e che vi muove quando vi occupate di qualcosa di importante, di qualcosa in cui credete per davvero. Siate coerenti.

Acquario

Mercurio entra in opposizione, chiedendovi di diventare molto più espressivi, di accettare dialoghi e confronti senza paura e senza pigrizia. Dovete farvi ascoltare.

Pesci

Anche se qualcuno sembra farsi meno presente e meno interessante, voi decidete di non rinunciare mai a passioni e coinvolgimenti con le cose del momento.