Ogni anno, a primavera e in estate, guardi quegli antiestetici vasi di plastica in terrazza o in giardino e ti chiedi cosa potresti fare per renderli più carini. E se provassi a decorarli? Non è affatto difficile, e puoi scegliere tra diversi metodi quello che più è adatto a te. Ecco qualche idea.

Dipingi il tuo vaso

Uno dei modi più semplici per rinnovare un vaso di plastica è ridipingerlo, oppure decorarlo, con la pittura acrilica. Potresti disegnare motivi geometrici, astratti oppure floreali. Ma ricorda: prima di iniziare il tuo lavoro, bisogna pulire per bene il vaso e asciugarlo.

Decorare un vaso di plastica con il decoupage

Se con pennelli o pennarelli non te la cavi, potresti provare con il decoupage. In questo caso, basta incollare sul vaso ritagli di carta colorati. Per esempio, potresti utilizzare dei tovaglioli decorativi. Dopo averli incollati, basta passare una vernice trasparente e il gioco è fatto.

Mai provato il washi tape?

Un altro metodo per rinnovare un vaso di plastica è quello di utilizzare nastri adesivi colorati. Potresti creare trecce o disegni creativi, motivi inventati al momento da te. La buona notizia è che poi non devi pulire niente: è facile, economico e divertente.

Decorare un vaso di plastica con i glitter

Se ti piacciono le cose luccicanti, i glitter sono l’ideale per dare ai tuoi vasi un aspetto luminoso, anche di notte. Basta applicare sul contenitore la colla e poi cospargerlo di glitter. L’effetto sarà strabiliante.

Rinnovare un vaso con lo spago

Se l’idea di utilizzare materiali naturali ti piace, potresti rinnovare il tuo vaso ricoprendolo con spago, juta o corda. L’effetto sarà rustico, ma anche elegante.

Conchiglie e vecchi merletti

Un’altra idea per decorare un vaso di plastica è utilizzare vecchi centrini di cotone, conchiglie o sassolini. Basta incollarli e l’effetto sarà super originale.