La pizza ha da tempo valicato i confini nazionali per affermarsi come uno dei piatti più consumati ed apprezzati anche all’estero. 50 Top Pizza, influente guida del settore, pubblica ogni anno varie classifiche delle migliori pizzerie a livello mondiale, con sezioni dedicate a Italia, Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia-Pacifico. Fra le migliori pizzerie del Vecchio Continente, Londra con il locale Napoli on the Road dello chef Michele Pascarella ha conquistato la vetta. Subito dietro, Madrid e Barcellona si distinguono con pizzerie che reinterpretano la tradizione in chiave contemporanea. Parigi si impone come la città con il maggior numero di locali premiati. L’Italia, esclusa dalla classifica in quanto dotata di un proprio ranking, continua a essere il cuore pulsante di una tradizione che, naturalmente, trova le sue radici a Napoli.

Pizza 2025: Spagna la più presente nella top 50

La pizza di qualità è entrata stabilmente nel patrimonio gastronomico di gran parte dei Paesi europei. A guidare la classifica per numero di pizzerie presenti nella top 50 è la Spagna, che si afferma con sette locali, in particolare a Madrid e Barcellona. Subito dietro troviamo la Francia, che conquista cinque posizioni grazie soprattutto alle pizzerie di Parigi. Anche il Regno Unito si difende con cinque insegne d’eccellenza, trainate dalla capitale, mentre la Germania è presente con quattro ristoranti, Belgio con tre e i Paesi Bassi con due.

Parigi, capitale europea della pizza fuori dall’Italia

Parigi emerge come la città più rappresentata in classifica. Con ben 5 pizzerie selezionate tra le cinquanta migliori, la capitale francese supera città come Londra, Madrid e Barcellona in termini di numeri assoluti. Nomi come IMperfetto, situato a Puteaux alle porte della città, oppure Roco e La Manifattura, confermano la capacità di Parigi di attrarre pizzaioli talentuosi che combinano sapienza italiana e gusto francese.

Le cinque migliori pizzerie d’Europa

Al vertice della classifica 2025 troviamo Napoli on the Road, locale londinese fondata dal pizzaiolo italiano Michele Pascarella. Per il secondo anno consecutivo questo locale conquista il primo posto. In seconda posizione si distingue Baldoria a Madrid, un indirizzo ormai consolidato che si distingue per l’eccellenza degli ingredienti e un impasto impeccabile. Il terzo posto è condiviso da due eccellenze: Sartoria Panatieri a Barcellona e Via Toledo a Vienna. Al quinto posto troviamo IMperfetto, un gioiello gastronomico nei dintorni di Parigi.

2025: le migliori pizzerie d’Europa secondo 50 Top Pizza

1) Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

2) Baldoria – Madrid, Spagna

3) Sartoria Panatieri – Barcellona, ​​Spagna

3) Via Toledo – Vienna, Austria

4) 50 Kalò – Londra, Inghilterra

5) IMperfetto – Puteaux (Parigi), Francia

6) Pizza Zulu – Fürth, Germania

7) nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

8) Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

9) Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovacchia

10) Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

11) La Balmesina – Barcellona, ​​Spagna

11) La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

12) Surt – Copenhagen, Danimarca

13) Stile Napoletano – Chester, Inghilterra

14) Demaio – Bilbao, Spagna

15) Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

16) Little Pyg – Dublino, Irlanda

17) Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

18) Zielona Górka – Pabianice, Polonia

19) da PONE – Zurigo, Svizzera

20) Babette – Stoccolma, Svezia

21) La Pizza è Bella – Anversa, Belgio

22) Forza – Helsinki, Finlandia

23) MaMeMi – Copenhagen, Danimarca

24) 450°C – Turku, Finlandia

25) L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

26) Pietra – Belgrado, Serbia

27) Pizza Nuova – Praga, Repubblica Ceca

28) Ciao a Tutti – Varsavia, Polonia

29) Oobatz – Parigi, Francia

30) Pop’s Pizza – Lubiana, Slovenia

31) Buon Appetito – Burgess Hill, Inghilterra

32) Arte Bianca – Sagres, Portogallo

33) Roco – Parigi, Francia

34) Majstor i Margarita – Belgrado, Serbia

35) NAPIZZA – Norimberga, Germania

36) Infraganti – Alicante, Spagna

37) La Manifattura – Parigi, Francia

38) Calvello’s – Monaco, Germania

39) Fimmina – Parigi, Francia

40) Gasparic – Girona, Spagna

41) Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

42) Margherita Pizzeria – Tallinn, Estonia

43) Kytaly – Ginevra, Svizzera

44) ‘naPizzà – Bruxelles, Belgio

45) Villa Severino – Helsinki, Finlandia

46) ZANO – Iași, Romania

47) Mamma Pizza – Oslo, Norvegia

48) Bottega Ceccarelli – Brunswick, Germania

49) Filo D’olio – Sarıyer – Istanbul, Turchia

50) O’Panuozzo – Utrecht, Paesi Bassi

