Macchia fresca

Per cominciare, è cruciale agire rapidamente su una macchia di melograno fresca. Utilizza acqua fredda per risciacquare immediatamente l’area macchiata, il che aiuterà a impedire al succo di penetrare profondamente nelle fibre del tessuto. Successivamente, applica una miscela di bicarbonato di sodio e acqua sulla macchia e lascia agire per circa 30 minuti prima di lavare il capo come al solito. Se la macchia persiste, puoi provare a tamponare con un panno imbevuto di succo di limone o aceto bianco, quindi risciacquare abbondantemente.

Macchia vecchia

Per le macchie di melograno più vecchie, potrebbero essere necessarie tecniche più intensive. Una soluzione efficace consiste nell’utilizzare alcol etilico o perossido di idrogeno. Applica uno di questi prodotti direttamente sulla macchia e lascia agire per alcuni minuti prima di lavare il capo. Per i tessuti delicati, si consiglia di testare prima il prodotto su una piccola area non visibile per evitare danni. Infine, per le macchie particolarmente resistenti, puoi provare una miscela di dentifricio bianco e alcol al 70%, strofinando delicatamente la macchia prima di risciacquare e lavare normalmente.

In sintesi

In sintesi, sebbene le macchie di melograno siano difficili da rimuovere, non sono impossibili da trattare con le tecniche giuste. L’uso di prodotti comuni come bicarbonato di sodio, succo di limone, aceto bianco e persino dentifricio può essere molto efficace. Ricorda sempre di controllare le istruzioni di lavaggio sull’etichetta dei tuoi vestiti e di testare i prodotti su una piccola area prima di applicarli sull’intera macchia. Con un po’ di pazienza e gli strumenti giusti, i tuoi vestiti possono ritrovare il loro splendore originale.

Leggi anche Macchie di pennarello sui vestiti: come trattarle

Leggi anche Come eliminare le macchie di ruggine dai vestiti