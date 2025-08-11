Tradizionalmente utilizzati per deodorare e profumare la pelle, i sali da bagno possono essere preparati direttamente a casa sfruttando le proprietà degli ingredienti naturali.

Sali da bagno

Grazie all’acqua e al profumo del bagnoschiuma, ci si rilassa non appena ci si immerge nella vasca. A completare questo rituale di benessere, accorre in nostro aiuto una bottiglietta magica che contiene dei sali da bagno emollienti. Questi ultimi vengono sovente disciolti in acqua calda e rilasciano una fragranza energizzante nell’aria. Oltretutto, se usiamo i Sali da bagno colorati, l’acqua ci restituisce dei riflessi colorati davvero splendidi. Sicuramente vi starete chiedendo come fare i sali da bagno colorati in casa. Ebbene, realizzarli non è affatto difficile.

Come fare i sali da bagno

Ricicla un vaso o un contenitore in vetro, da dipingere e personalizzare, dove potrai versare il prodotto finale. Per iniziare ti servono: due o tre tazze di sale marino grosso e il tuo olio essenziale preferito. A piacere puoi aggiungere qualche goccia di colorante alimentare e le spezie che, insieme al potere disintossicante, daranno al composto una profumazione intensa. Nella preparazione dei sali da bagno è possibile usare anche glicerina vegetale. Tieni conto di un cucchiaio di glicerina su quattro dosi di sale. Liquida o solida, è possibile acquistare glicerina vegetale in erboristeria. Ecco come procedere.

Scegliere il sale

Il primo ingrediente da scegliere con attenzione è il sale. Quanto più sarà naturale, maggiori saranno gli effetti benefici. Grazie al potere del sale, il pediluvio, a cui aggiungere erbe aromatiche e un ramo di rosmarino, oppure un bagno caldo, saranno ancora più efficaci nel combattere la ritenzione idrica e drenare, sgonfiando piedi e cosce. Il sale marino integrale non raffinato possiede numerose proprietà: altamente depurativo, ha un’azione antistress e può dare sollievo in caso di contratture, disturbi muscolari, punture d’insetto e infiammazioni dell’epidermide. In erboristeria o nei negozi di prodotti naturali è possibile trovare il sale dell’Himalaya, che ha un’alta concentrazione di minerali, e il sale del Mar Morto, particolarmente ricco di potassio e magnesio, in grado di prendersi cura della salute della pelle con la forza della natura.

Procedimento

Versa il sale marino in una ciotola. Se desideri ottenere una sfumatura intensa puoi utilizzare qualche goccia di colorante alimentare. La glicerina non è indispensabile, puoi aggiungerla se ami l’effetto brillante: in questo caso ricorda che va sciolta a bagnomaria quando è solida e, infine, mescolata ai sali. Versa il sale in un contenitore ermetico da lasciare aperto, di modo che il composto possa prendere aria e asciugarsi, almeno per le successive 24 ore. Ogni tanto puoi smuovere e mescolare il sale, affinché il colore non crei grumi. È il momento di aggiungere gli oli essenziali, da scegliere a seconda delle proprietà… e del profumo!

Aromaterapia

Grazie al potere degli oli essenziali è possibile contrastare gonfiori, ritenzione idrica, funghi e micosi. Ma le proprietà non finiscono qui. L’aromaterapia è in grado di alleviare le tensioni muscolari, combattere i momenti di depressione e possiede un profondo legame con la memoria. Attenzione, a differenza di una qualsiasi essenza, l’olio essenziale (si acquista in erboristeria) costituisce l’estratto di foglie e fiori, per questo è un prodotto naturale di cui bastano poche gocce ed è molto potente. Scegliendo i profumi giusti per te sarai in grado di influenzare notevolmente l’umore, ecco perché è fondamentale lasciarsi guidare dal proprio istinto e andare verso ciò che è in grado di aprire un contatto potente con le nostre emozioni. Bergamotto, agrumi, eucalipto e menta svegliano e danno vitalità. Hai bisogno di coccole? Punta su Neroli, gardenia, vaniglia, incenso.

Spezie e fiori

Cannella e chiodi di garofano daranno ai sali da bagno energia e calore, senza contare il potente effetto benessere delle spezie, disintossicanti e in grado di agire profondamente quando l’organismo mostra sintomi di stanchezza. Trita le spezie e mescola con il sale, facendo attenzione a non scegliere profumi che siano in contrasto fra loro. Se ami i fiori aggiungi uno strato di petali di rosa, violette oppure lavanda, preziosa per aiutare il processo di cicatrizzazione e dall’effetto rilassante. Ricorda che per realizzare i sali da bagno non è strettamente necessario l’uso di coloranti alimentari: utilizzando un ingrediente come il sale rosa dell’Himalaya scoprirai meravigliose sfumature naturali. Idea regalo beauty? Scegli un vaso di vetro come il contenitore della marmellata, aggiungi il sale marino e rami di rosmarino, infine lascia riposare e poi confeziona con rafia. Come dimostrato dagli studi, il profumo del rosmarino sveglia la mente e favorisce la rigenerazione cellulare.

Come fare i sali da bagno colorati

Ami i colori e li vuoi vedere anche nella vasca da bagno? Di seguito, il procedimento per realizzare i sali da bagno colorati.

Ingredienti

500 gr di sale grosso

Coloranti alimentari vari

Olio essenziale scelto in base ai gusti

Barattolo di vetro a chiusura ermetica

Procedimento

Per fare dei profumatissimi sali da bagno colorati, dobbiamo anzitutto procurarci tutto il necessario. I vari ingredienti di cui ci serviremo si possono trovare senza problemi nei supermercati o in erboristeria. Dopo che li avremo radunati tutti, potremo iniziare a lavorarli. Prendiamo una ciotola dalla nostra cucina e versiamo al suo interno il sale grosso. Ora dovremo aggiungere qualche goccia di colorante alimentare in formato liquido. Mescoliamo per bene il tutto con l’ausilio di un cucchiaio di legno, o anche di un mestolo. Decidiamo quale gradazione di colore vogliamo ottenere. In base a questa scelta andremo a dosare il colorante. Ricordiamoci però di aggiungere poche gocce alla volta.

Profumazione

Quando avremo ottenuto la giusta colorazione per i nostri sali da bagno, potremo passare allo step successivo. Decidiamo la profumazione in base alle varietà disponibili sul mercato. Per aromatizzare i sali da bagno, esistono numerose fragranze dai toni più o meno decisi. In questa fase andremo a versare alcune gocce di olio essenziale, finché non otterremo la giusta profumazione. Facciamo molta attenzione alle dosi. Non dobbiamo esagerare con le quantità di olio, altrimenti il profumo sarà troppo forte e potremmo risentirne con mal di testa o disturbi a livello nasale. Mescoliamo il composto con estrema delicatezza, quindi seguiamo l’ultimo passaggio per fare i sali da bagno colorati.

Riempire il barattolo

Eccoci all’ultima fase che ci consentirà di preparare dei sali da bagno colorati in casa. Dopo aver unito l’olio essenziale al sale grosso e al colorante, dobbiamo far asciugare per bene il tutto. Ricopriamo i nostri sali con un foglio di carta assorbente da cucina. Dovremo lasciarli a riposo per una mezza giornata. Qualora piovesse o ci fosse umidità nell’aria, i tempi di asciugatura si dovranno protrarre fino a 24 ore. Prendiamo infine un contenitore di vetro a chiusura ermetica. Al suo interno andremo a mettere i sali e chiuderemo il coperchio ermeticamente. Ora possiamo collocare il barattolo in bagno e usare i sali da bagno colorati ogni volta che abbiamo bisogno di rigenerarci.

Come fare i sali da bagno anticellulite

La cellulite è piuttosto comune nelle donne, ma anche gli uomini non sono liberi da questo inestetismo. È causata dalla genetica, dalla dieta, dallo stile di vita, dall’età e dagli ormoni, ma c’è un grande fattore scatenante che si cela dietro tutto ciò: le tossine. Queste sono ovunque: le respiriamo, le assorbiamo dal cibo che mangiamo e le auto-produciamo quando siamo stressati. Anche se il nostro corpo fa un ottimo lavoro per sbarazzarsi di queste tossine in piccole quantità, ma quando diventano troppo concentrate sono difficilmente gestibili. Nella seguente guida vedremo come fare dei sali da bagno anticellulite al limone.

Ingredienti

Sale del mar Morto o sale grosso da cucina

contenitore a chiusura ermetica

oli essenziali 5-6 gocce: limone, cipresso e geranio

Benefici

I sali da bagno regalano benefici alla pelle, all’umore e alla salute, donando piacevoli ed intensi momenti di relax. La combinazione di sale grosso, oli essenziali di limone, geranio e cipresso agisce come anticellulite naturale, prevenendo la formazione di smagliature, migliorando la circolazione sanguigna ed il benessere di gambe e piedi.

Procedimento

Per realizzare in casa i sali da bagno anticellulite, ti occorrerà del sale grosso da cucina (o in alternativa del Mar Morto, facilmente reperibili in erboristeria), olio essenziale di limone, di cipresso, di geranio e coloranti alimentari. Procurati anche delle boccettine o dei vasetti a chiusura ermetica. Riempi il contenitore con 5-6 cucchiai abbondanti di sale marino, aggiungete 5-6 gocce di olio essenziale di limone, geranio e cipresso, ottimi per contrastare la cellulite. Fai attenzione a non superare le dosi consigliate, perché un sovradosaggio potrebbe irritare la pelle. Usa del colorante alimentare per dare ai sali da bagno anticellulite dei particolari effetti cromatici. Mescola bene il composto e chiudi il vasetto. Per un tocco più raffinato, applica un’etichetta descrittiva sul contenitore, indicando gli oli essenziali usati e l’effetto. Riponi in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed umidità. Aggiungi i sali da bagno anticellulite al limone all’acqua della vasca, quando desideri. Oppure mescolali all’olio per il corpo, frizionando le parti interessate per un trattamento scrub da fare in casa. I risultati saranno visibili dopo qualche settimana.

