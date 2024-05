Come pulire la cover del telefono

P ulire la cover del telefono è essenziale per mantenere l’igiene e farla apparire sempre come nuova. Ecco alcuni metodi che puoi utilizzare.

Ricorda di pulire regolarmente la custodia del telefono e di tenerla lontana dalla luce diretta del sole per evitare ingiallimenti.

Con acqua e sapone

Togli il telefono dalla custodia. Mescola 1 tazza (240 ml) di acqua calda con una goccia di sapone per piatti in una ciotola. Immergi uno spazzolino da denti a setole morbide o un panno nella soluzione. Pulisci la superficie della custodia del telefono, sia all’interno che all’esterno. Risciacqua con acqua pulita e lascia asciugare all’aria. Evita di usare questo metodo per custodie in pelle o legno.

Con alcol isopropilico

Rimuovi la custodia dal telefono. Usa un panno in microfibra e alcool isopropilico per rimuovere le macchie. Inizia con una piccola area e aumenta gradualmente. Risciacqua con acqua e lascia asciugare all’aria.

Con detersivo per lavatrice

Mescola il detersivo per lavatrice con acqua in un contenitore. Immergi la custodia nel detersivo per alcuni minuti. Strofina con uno spazzolino fino a pulirla. Risciacqua e asciuga con un panno morbido, quindi lasciala asciugare all’aria.