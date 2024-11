Rimuovi la polvere

Per iniziare, è importante spolverare la porta. Utilizza un panno in microfibra per rimuovere la polvere e le ragnatele che possono accumularsi nel tempo. Se la polvere è ostinata, inumidisci leggermente il panno per facilitare la pulizia. Evita i prodotti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie del legno. Una volta spolverata la porta, puoi passare a una pulizia più approfondita.

Per una polizia più profonda

Per una pulizia profonda, prepara una soluzione di acqua tiepida e sapone di Marsiglia liquido. Immergi un panno in microfibra in questa soluzione e strizzalo bene prima di strofinare delicatamente la superficie della porta. Il sapone di Marsiglia è ideale perché pulisce efficacemente senza danneggiare il legno. Per le macchie più ostinate, puoi utilizzare una miscela di aceto bianco e acqua. Applica questa miscela con un panno e strofina delicatamente le zone macchiate.

Come nutrire il legno

Infine, per proteggere e nutrire il legno, puoi applicare uno strato sottile di olio di lino o di cera speciale per legno. Questo aiuterà a mantenere la lucentezza naturale del legno e a proteggerlo dall’umidità e dalle future macchie. Applica l’olio o la cera con un panno pulito e asciutto, seguendo il senso delle venature del legno. Lascia asciugare completamente prima di toccare nuovamente la porta. Seguendo questi passaggi, la porta in legno rimarrà bella e in buone condizioni per molti anni.

