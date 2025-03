Che sia per accompagnare un invito, un biglietto d’auguri o un messaggio speciale, una busta da lettera fatta a mano trasmette un’attenzione particolare e un tocco di affetto al destinatario. Inoltre, permette di divertirsi con motivi, colori e texture per riflettere il proprio stile unico o per celebrare l’occasione, come un compleanno, una festa o addirittura un matrimonio.

Uno dei grandi vantaggi di questa attività è la sua semplicità. Si possono utilizzare materiali probabilmente già presenti in casa, come carta decorativa o riciclata, e con pochi strumenti essenziali si è pronti a iniziare. Le buste fai da te rappresentano anche una soluzione eccellente quando ci si accorge all’ultimo momento di non avere buste pronte a disposizione! Con un po’ di immaginazione e alcune idee, ogni busta può trasformarsi in un piccolo capolavoro unico nel suo genere.

Oltre a essere pratica, questa attività è perfetta da condividere in famiglia. I bambini, in particolare, adorano partecipare a progetti creativi. Inoltre, creare le proprie buste è un’opzione ecologica per riutilizzare carta o materiali che si hanno in casa, invece di buttarli.

Materiali necessari

Carta decorativa o carta kraft

Una riga

Una matita

Forbici

Colla o nastro adesivo biadesivo

un modello di busta (opzionale)

Busta da lettera: procedimento

Posiziona il modello di busta sulla carta scelta. Traccia i contorni con una matita. Se non hai un modello, puoi disegnare un rettangolo con delle linguette laterali. Ritaglia la carta seguendo le linee tracciate. Cerca di essere preciso per evitare errori durante il piegamento. Piega con cura le linguette laterali e quella inferiore verso l’interno. Premi le pieghe con una riga per renderle ben definite. Applica della colla o del nastro adesivo biadesivo sui bordi delle linguette. Uniscile tra loro per formare la busta. Piega la linguetta superiore per chiudere la busta. Puoi aggiungere un adesivo o una decorazione, se desiderato.

