Lo sgrassatore è un prodotto indispensabile per eliminare i residui di grasso e sporco nella cucina e in altre zone della casa. Tuttavia, i detergenti sgrassanti commerciali contengono spesso sostanze chimiche aggressive che possono essere dannose per l’ambiente e la salute. Fortunatamente, è possibile preparare uno sgrassatore profumato fatto in casa con ingredienti naturali ed economici. Ecco come.

Ingredienti

aceto bianco: 1 tazza

bicarbonato di sodio: 1 cucchiaio

acqua calda: 2 tazze

detersivo per piatti: 1 cucchiaino

oli essenziali (facoltativo): 20 gocce (ad esempio, limone, lavanda o eucalipto)

bottiglia spray: Per mescolare e applicare lo sgrassatore

Preparazione dello sgrassatore

Combina una tazza di aceto bianco e due tazze di acqua calda in una bottiglia spray. Aggiungi poi un cucchiaino di detersivo per piatti alla soluzione e mescola bene. Una volta fatto, versa anche il cucchiaio di bicarbonato di sodio alla soluzione, mescolando delicatamente. Attenzione, la miscela farà schiuma! Se lo desideri, puoi aggiungere 20 gocce di oli essenziali per profumare il tuo sgrassatore.

Spruzza la soluzione sulle superfici grasse (come i piani di lavoro della cucina, le piastre di cottura, ecc.) e lascia agire per qualche minuto. Pulisci quindi la superficie con un panno o una spugna pulita per rimuovere il grasso.

