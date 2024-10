Preparazione e pulizia

Prima di iniziare la vera e propria restaurazione, è importante pulire accuratamente il mobile. Rimuovi polvere e sporco con un panno morbido. Esamina attentamente il mobile per determinare l’entità dell’infestazione. I fori freschi dei tarli si riconoscono dal colore chiaro all’inizio del tunnel. Per assicurarti che non ci siano più tarli attivi, puoi trattare termicamente il mobile o utilizzare spray specifici per i tarli.

Riparazione dei fori dei tarli

Dopo aver eliminato l’infestazione, puoi iniziare a riparare i fori dei tarli. Usa stucco per legno o una pasta riempitiva speciale per riempire i fori. Applica la pasta con una spatola e liscia la superficie. Lascia asciugare completamente il riempimento e poi carteggia per ottenere una superficie liscia. Assicurati che il colore dello stucco si abbini al legno per ottenere un aspetto uniforme.

Trattamento e protezione della superficie

Dopo aver riparato i fori, è il momento di trattare la superficie del mobile. Carteggia leggermente l’intero mobile per rimuovere vecchi strati di vernice e creare una superficie liscia. Applica poi un primer e successivamente la vernice desiderata. Scegli colori che si adattino allo stile del mobile. Infine, puoi sigillare la superficie con vernice, cera o olio per proteggere il legno e ripristinare la sua lucentezza.

